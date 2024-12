Ilrestodelcarlino.it - Party abusivo di fine anno, occupato un capannone in zona Stalingrado a Bologna

, 31 dicembre 2024 – Sono iniziati ad arrivare, con carrelli della spesa carichi e zaini, intorno alle 23 di ieri. E adesso sono circa 300 i “ballerini” che h, per undi, un capne di via Calzoni, in, dove prima si trovava il vecchio Oz. Il “Sound of Freedom”, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe proseguire fino a domani. L’evento, monitorato dalla Digos, è annunciato su più siti anarchici come un“Contro la legge antirave, una legge volta a colpire la possibilità di aggregazione di individui e comunità con la scusa arbitraria e strumentale della salute e della sicurezza, contro il Ddl sicurezza in fase di approvazione, che segnerebbe un ulteriore avvitamento repressivo in questo paese, una festa con tuttx, per tuttx! Per dirlo sfacciatamente e insieme: nessuna legge e autorità potrà mai impedirci di unirci, esprimerci, ballare e organizzarci in autogestione”.