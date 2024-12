Fanpage.it - Orso inseguito da un’auto in Trentino. Gli animalisti: «Individuare l’automobilista»

Leggi su Fanpage.it

Unè statoda un'auto in. Glidell'Enpa chiedono alla Provincia die sanzionare il responsabile per aver messo in pericolo l'animale e gli altri automobilisti.