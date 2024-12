Fanpage.it - Oroscopo 2025, le previsioni segno per segno per il nuovo anno

Leggi su Fanpage.it

L’e leper tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Il prossimosarà pieno di colpi di scena: Pesci, Acquario e Scorpione grandi protagonisti con Plutone in Acquario, Nettuno e Saturno in Ariete e Urano in Gemelli.