Inter-news.it - Orlando: «Inter tornata quella dello Scudetto. Non mollerà!»

Leggi su Inter-news.it

Massimosi è scagliato contro Thiago Motta e il rendimento deludente della Juventus, ma ha anche analizzato su TMW Radio la posizione dell’e la corsa allo. CRITICHE – Massimo, oltre a parlare di, si scaglia in maniera dura contro la Juventus: «Sinceramente mi sembra che Motta sia in grande difficoltà, nelle scelte, nei cambi. E va criticato per questo. Non sta dando nulla ora di quello che ci si aspettava. Per me non deve andare via, ma va criticato. Ad oggi non vedo la Juve che mi aspettavo, non ha ancora un’idea di squadra. La Juve ha dei problemi in difesa. La coppia Gatti-Kalulu è in difficoltà in questo momento». PERICOLO –poi continua e cita i nerazzurri: «La Juventus rischia di non arrivare in Champions League? Sì. Le tre davanti difficilmente molleranno.