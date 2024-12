Anteprima24.it - Operaio muore schiacciato da un muletto nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minutiIncidente mortale sul lavoro a Gricignano d’Aversa, nel, dove undi 39 anni, residente a Capodrise, ha perso la vita nella ditta Frigocaserta Srl, di cui era dipendente. Dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Marcianise, è emerso che il lavoratore sarebbe rimastoda unmentre svolgeva dei servizi di movimentazione delle merci; il 39enne è morto sul colpo. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’accaduto, è probabile che la Procura di Napoli Nord apra un fascicolo per omicidio colposo. La vittima lascia tre figli. Filt Cgil: “Ancora morti sul lavoro, inaccettabile”“La Filt CGIL Caserta esprime il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un giovane lavoratore avvenuta questa mattina presso una piattaforma logistica del freddo a Gricignano di Aversa.