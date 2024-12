Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio alla maestra. Paola Notari

A distanza di dieci giorni dal terribile incendio, si svolgerannoi funerali di, 82 anni, exin pensione. La donna è purtroppo deceduta alle prime luci dell’alba di sabato 21 dicembre a causa dei fumi che si sono sprigionati nella casa in cui viveva, nella prima periferia di Scandiano.è stata trovata priva di vita dai soccorritori del 118. Laera persona schiva, riservata, con alle spalle una vita difficile. I rapporti coi vicini erano scarsi e la donnaviveva sola in quell’appartamento di via Torricelli, 27. Nel pomeriggio diè previstocon una benedizione del diacono Vittorio Lucchi. Nessun parente della scomparda si è fatto avanti per poter organizzare il funerale, per cui le spese saranno a carico della locale amministrazione comunale.