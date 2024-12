Napolitoday.it - Nuovo anno: al Vomero parte in musica

Leggi su Napolitoday.it

Per dare il benvenuto algrande spettacolo in piazza Vanvitelli, cuore pulsante del, che per l'occasione si trasformerà in palcoscenico.L’evento, organizzato da AreaLive con il sostegno della V Municipalità Arenella-e del Comune di Napoli, vedrà esibirsi il duo.