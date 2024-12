Ilgiorno.it - Nuovi medici ma infermieri sotto organico

Piùall’Asst Sette Laghi, ma glirestano. Rispetto a fine dicembre 2023 si passa da 964 dirigenti ai 992 attuali. Il nuovo anno, inoltre, potrebbe vedere ancora qualche arrivo. Sono in programma anche i concorsi per assumere specialisti in allergologia, radioterapia e pneumologia. Saranno assunti 30 operatori sociosanitari e 39a tempo determinato che vanno ad aggiungersi agli altri 90 arrivati nei mesi scorsi. Gli oss saranno impiegati in un progetto in pronto soccorso dell’ospedale di Circolo, che prevede la creazione di un’area di boarding geriatrico e l’estensione del servizio di info point, fino a garantire una copertura di sette giorni su sette dalle 8 alle 20. Altri saranno coinvolti nella riorganizzazione dei blocchi operatori, mentre un altro gruppo sarà destinato all’ospedale Del Ponte, dove andrà a comporre lo staff necessario all’attivazione delle camere protette della Oncoematologia pediatrica.