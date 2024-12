Foggiatoday.it - Notte dello shopping a Cerignola

Leggi su Foggiatoday.it

si veste a festa per dare il via alla stagione dei saldi con un evento spettacolare: la ‘’ in programma sabato 4 gennaio 2025, dalle 19. Un’esplosione di luci, musica e divertimento lungo il corso cittadino trasformerà il centro in un palcoscenico a cielo aperto.