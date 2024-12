Anconatoday.it - Nella cantina della nonna nascondeva la droga per Capodanno, arrestato un 23enne

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Lo tenevano d’occhio da un po’ di giorni nei suoi spostamenti che lo avevano portato fino a Rimini per poi tornare nel capoluogo dorico.notte il blitzsquadra mobilepolizia, in uno sto adibito ad abitazione, in piazza San Gallo, nel quartiere di Capodimonte.