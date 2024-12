Tarantinitime.it - Nascondeva 20 kg di botti illegali, 27enne arrestato dai Falchi

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano20 kg di materiale esplosivo in un magazzino in via Monfalcone, ma è stato beccato daidella Squadra Mobile. E’ stato cosìun tarantino di 27 anni, finito ai domiciliari in attesa di convalida. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. L'articolo20 kg didaiproviene da Tarantini Time Quotidiano.