Temporeale.info - Muore una leggenda dello sport italiano, tifosi devastati

Leggi su Temporeale.info

Bruttissima notizia per lo, è morta una delle figure più vincenti in assoluto: ecco tutti i dettagli Nelle scorse ore, è giunta purtroppo una di quelle notizie che – soprattutto in queste giornate di festività – non avremmo mai voluto darvi: una delle figure più autorevoli del panoramaivoè morta all’età . L'articolounaTemporeale Quotidiano.