Muore un operaio di 39 anni schiacciato da un muletto | lascia tre figli

Il 2024 si chiude con un nuovo incidente sul lavoro, l'anno nero per gli infortuni mortali. Nella mattina del 31 dicembre è morto undi 39, Pompeo Mezzacapo, residente a Capodrise, in provincia di Caserta. L'uomo ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta.