Morti così crudeltà infinita Luigi e Marisa uccisi dal figlio | l’orrore in casa

Nuovi sviluppi nelle indagini riguardanti la morte dei coniugiGulisano, 79 anni, eDessì, 82 anni, trovati senza vita nella loro abitazione di via Ghibli a Cagliari il 5 dicembre scorso, in seguito a un presunto avvelenamento. Nella notte è stato arrestato uno dei due figli, Claudio Gulisano, 44 anni, accusato di omicidio volontario plurimo e attualmente detenuto nel carcere di Uta.L’arresto è avvenuto dopo un’interrogazione protrattasi per oltre sei ore, durante la quale Claudio ha risposto alle domande del pubblico ministero Rossana Allieri, recatasi presso la caserma dei Carabinieri di San Bartolomeo per ascoltarlo insieme al fratello Davide, di 46 anni, che non risulta essere coinvolto nell’indagine.Le dichiarazioni di Claudio non avrebbero convinto il pubblico ministero, portandoall’arresto.