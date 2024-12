Arezzonotizie.it - Monte ingaggi, ecco quanto spende l'Arezzo. E' il sesto club del girone B

L'è il quattordicesimodella serie C percomplessivo: il totale lordo degli emolumenti per la stagione in corso è di 3 milioni e 983.035 euro. I dati dei tre gironi della Lega Pro sono stati pubblicati stamani dalla Gazzetta dello Sport e riguardano 57 delle 60 società.