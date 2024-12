Metropolitanmagazine.it - Molti i concerti di Capodanno 2025: da Giorgia, Tony Effe, Max Pezzali a Laura Pausini

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tra poche ore le piazze ed i Palasport italiani inizieranno ad animarsi per idi, con i quali artisti nazionali ed internazionali saluteranno insieme al vastissimo pubblico il vecchio anno sulle note di grandi successi.Roma: La capitale, a seguito della querelle in merito alla partecipazione del concerto al Circo Massimo di, insieme a Mahmood e Mara Sattei, ha dovuto ricostruire il cast per via del forfait degli artisti come segno di supporto per il rapper, cancellato dalla line-up. Sul palco saliranno Gabry Ponte, Boy George ed i Culture Club, la Pfm e L’Orchetraccia. Allo stesso orario al Palazzo Dello Sport ci sarà.Milano: Nessun concerto previsto in Piazza Duomo, poiché il centro nevralgico delmeneghino sarà l’Unipol Forum di Assago, dove sarà protagonista Maxinsieme al Deejay Time di Radio Deejay.