Lapresse.it - Milano, rider investito e ucciso da un’auto in via Cadore

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Undi nazionalità pachistana di 44 anni a bordo di una bicicletta è morto dopo essere statodaguidata da un 43enne in Via, a, in zona Porta Romana. L’impatto ad un semaforo all’incrocio con via Comelico e la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima era già morto all’arrivo al Pronto soccorso del Policlinico.