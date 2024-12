Ilfattoquotidiano.it - Milano, rider 44enne travolto e ucciso da un automobilista in Porta Romana: è il 27esimo morto investito sulle strade della città

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unnella serata di lunedì 30 dicembre in centro a, all’incrocio tra via Cadore e via Comelico. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 e ha visto coinvolta un’auto. Per il, un uomo di 44 anni, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori lo hanno trasto in ospedale in condizioni disperate. L’uomo èpoco dopo l’arrivo in pronto soccorso. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si tratta deldinel 2024.L'articoloda unin: è ilproviene da Il Fatto Quotidiano.