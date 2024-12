Pianetamilan.it - Milanisti in prestito: ecco i numeri di Vasquez all’Empoli

Devis, che si è trasferito per una stagione all'Empoli e di cui di seguito riportiamo i, è uno dei tanti giocatori che il Milan ha deciso di lasciar partire temporaneamente per farlo crescere. Il colombiano, che di fatto non ha mai esordito con il club rossonero, neanche in competizioni diverse dalla Serie A, è stata una delle rivelazioni dell'intero campionato nei primi mesi. Le sue parate sono state fondamentali per dare una scossa alla classifica di un club abituato a lottare per non retrocedere. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con i toscani? Senza ombra di dubbio Devisè stata la sorpresa più bella e gradita in casa Empoli in questa prima parte di stagione. In Serie A è diventato sin da subito il titolare, essendo sceso in campo in tutte e 16 le giornate disputate fino a questo momento.