Milan Veron | Conceicao che carattere! È pronto a sfidare il mondo per …

Juan Sebastián Verón, Presidente dell'Estudiantes, ha vinto - da calciatore - lo Scudetto con la Lazio nella stagione 1999-2000: in squadra, con lui, c'era Sergio, da ieri ufficialmente nuovo allenatore del. La 'Brujita' ha parlato, dunque, del portoghese in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Verón sull'approdo dial, in un ambiente piuttosto caldo di questi tempi: «Sergio non si spaventa di certo. Èilintero per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato. Il suonon è di ferro, ma d’acciaio. Non credo proprio che possa preoccuparsi della situazione che trova aello. È stato per sette anni sulla panchina del Porto, un club che quanto a tensioni e pressioni non scherza mica.