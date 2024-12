Pianetamilan.it - Milan, la rivoluzione di Conceicao: i tre giocatori che intende rilanciare

Leggi su Pianetamilan.it

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Sergioè diventato ufficialmente il nuovo allenatore delieri pomeriggio, poco dopo le ore 14:30, ovvero quando il club di Via Aldo Rossi ha comunicato la notizia attraverso i propri canali web e social. Il portoghese, che rivela in panchina il connazionale Paulo Fonseca, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Fino al 30 giugno 2025, però, guadagnerà poco più di un milione di euro più bonus (uno legato alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, un altro alla vittoria di un trofeo). Nella prossima stagione, invece, il suo stipendio salirà a 3,5 milioni di euro., per la 'rosea', non arriva alper fare da traghettatore: il club meneghino spera di poter invertire la tendenza e cambiare marcia.