Milan in Supercoppa Italiana, convocato anche Rafa Leao | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci saràelsull'aereo che, nel pomeriggio, partirà dao in direzione Riyadh (Arabia Saudita), dove ilprenderà parte alla 'Final Four' della. Sebbene non sia ancora al meglio dopo l'elongazione rimediata in occasione dell'ultima trasferta di campionato sul campo del Verona,si unirà alla squadra. Il numero 10 portoghese, pertanto, proverà ad essere in campo venerdì 3 gennaio 2025, alle 20:00 ora. Al 'Al-Awwal Park' di Riyadh, infatti, si disputerà la semifinale Juventus-. Chi vince, affronterà la vincente di Inter-Atalanta, gara che si sarà nel frattempo giocata il giorno prima. LEGGI, presentato Conceicao: le sue parole in conferenza stampa >>>