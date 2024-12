Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic striglia la squadra: ecco cosa ha spiegato ai giocatori

Cambio in panchina in casa: esonero per Paulo Fonseca, è Sergio Conceicao il nuovo allenatore dei rossoneri. E ieri, aello, è stata una giornata febbrile, con l'arrivo - in mattinata - di Fonseca per prendere le sue cose e salutare tutti e l'approdo - nel pomeriggio - di Conceicao per il primo allenamento alla guida del Diavolo. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nel mezzo, ovvero dopo il saluto di Fonseca alla, ha preso la parola Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero. Ibra ha voluto spronare il gruppo a reagire in campo, nelle prossime partite e ha motivato la scelta del cambio della guida tecnica. Zlatan, per la 'rosea', hacome questa decisione di cambiare Fonseca con Conceicao sia la sconfitta di tutti, ale non soltanto dell'allenatore ex Lille e Roma.