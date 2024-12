Forlitoday.it - "Micia nera smarrita: controllate le cantine del quartiere"

Scrive la segnalante:La mia gatta manca da due giorni e due notti, è tuttacon la pancina bianca. Si è persa in zona via Albonetti, via Tumeei, via Samory, a Forlì. Vi prego di controllare le vostreo comunque contattarmi qualora l'abbiate vista al numero 328/4128650. Grazie a.