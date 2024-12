Pianetamilan.it - Meteore Milan, che fine ha fatto Dest? I suoi numeri al PSV

Poteva essere il terzinoro di spinta che i tifosi rossoneri avevano tanto desiderato. Serginofa parte di quelleche promettevano scintille, ma così non è stato. Arrivato aldurante l'ultimo giorno del mercato estivo 22/23, lo statunitense ha vissuto un primo periodo alquanto promettente, salvo poi retrocedere nelle gerarchie dell'allora tecnico rossonero Stefano Pioli. 14 presenze fra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa: insomma, non proprio una parentesi memorabile. Dopo il prestito al, il Barcellona lo esclude dal proprio progetto tecnico e il PSV ne approfitta per ingaggiarlo. Col club olandese torna a livelli molto positivi: 37 presenze, 2 gol e 7 assist nella stagione 23/24. E nell'annata attuale? Purtroppo il terzino statunitense è fermo ai box per un grave infortunio al legamento crociato che lo terrà lontano dal campo fino a febbraio 2025.