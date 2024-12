Liberoquotidiano.it - Meteo, Giuliacci non ha dubbi: arriva la tempesta di gelo, i giorni da cerchiare in rosso

Ci attende un radicale cambiamento sul frontenelle prossime ore. Se il Capodanno sarà sotto il sole e con temperature nella media stagionale, ecco che subito dopo l'ingresso del nuovo anno dovremo fare i conti con una nuova ondata diche di fatto interesserà tutta la Penisola. A fare un quadro chiaro della situazione è stato il colonnello Marioche su.it spiega quali sono le date da attenzionare: "L'evoluzione al momento più probabile vede le correnti gelide irrompere sul Nord Italia già nel coeso di venerdì 3 gennaio e, rispetto alle precedenti proiezioni, fare più fatica a propagarsi poi neisuccessivi anche al resto d'Italia. Sebbene i modelli previsionali non siano per niente concordi nel descrivere l'evoluzione e medio e lungo termine, gli ultimi aggiornamenti vedrebbero quindi il freddo intenso coinvolgere soprattutto il Nord e, in parte, anche il Centro, risparmiando invece quasi del tutto il Sud".