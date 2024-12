Sport.quotidiano.net - Mercato. Idea Pellegrini per il 2025-2026. Piace il giallorosso

Nel lungo elenco degli “scontenti“ della Serie A, spicca il nome di Lorenzo, l’ombra di se stesso in questa prima metà di campionato dopo un Europeo altrettanto deludente. anche domenica sera, a San Siro contro il Milan, l’ormai ex capitano della Roma è entrato solo nel secondo tempo e senza incidere. La sua storia d’amore con i capitolini sembra essere ai titoli di coda (anche se è difficile ipotizzare un suo addio già a gennaio) e secondo “radio“) potrebbe esserci proprio l’Inter nel futuro del centrocampista, il quale nonostante le parole di circostanza di Claudio Ranieri ("Non è contento, questo è normale e guai se lo fosse. Vale per tutti i giocatori: se non giocano e sono contenti significa che non fanno il loro lavoro con passione e non hanno il bambino dentro di loro che li ha portati a fare questo mestiere.