Mercati asiatici in calo | Borse cinesi scivolano Hong Kong stabile

azionarie dell'area del Pacifico che hanno aperto nell'ultima giornata dell'anno registrano soprattutto il fortedelle: Shanghai si avvia alla chiusura in ribasso dell'1,6%, Shenzhen con lo scivolone del 2,5%. Gli operatori sono negativi dopo la diffusione degli indici Pmi sull'economia di Pechino, che non indicano una forte ripresa a breve. Cauto il listino azionario di, che conclude sulla parità. Con Tokyo e Seul chiuse, in ribasso anche l'indice principale di Sidney, che segna unfinale dello 0,9%. Incerti i future sull'avvio dei listini europei, con Francoforte e Milano chiusi, mentre gli altriterranno una seduta ridotta.