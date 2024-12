Ilgiorno.it - Maxi rissa a Saronno: sospesa licenza per 30 giorni al titolare di un bar

(Varese) - E’ stata notificata aldi un bar di(Varese) la sospensione dell'attività per 30, ordinata dal questore di Varese Carlo Mazza. Il provvedimento è scattato in seguito a una violenta, avvenuta neiscorsi all'interno del locale, che ha coinvolto numerosi avventori. Nell'occasione, i carabinieri avevano sedato la lite e constatato, nelle immediate adiacenze del locale, anche la presenza di tre soggetti in evidente stato di agitazione con vistose ferite causate verosimilmente dal lancio di bottiglie in vetro. Nelle scorse settimane, le pattuglie dei carabinieri erano già intervenute più volte presso il locale per la presenza di avventori molesti, spesso sotto l'effetto di alcool, nonché di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.