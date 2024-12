Iltempo.it - Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: Stop femminicidi, rispettare dignità e libertà femminile

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2024 Il tradizionale discorso di Fine Anno del Presidente. “La Pace mai così urgente”, la liberazione di Cecilia Sala, i miliardi spesi per nuovi armamenti e i pochissimi fondi destinati alla tutela dell'ambiente. L'urgenza della pace in Ucraina e in Medio Oriente, le liste infinite della sanità pubblica, il ruolo dei giovani. Alcuni dei temi di cui ha parlato il Presidente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev