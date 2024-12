Lopinionista.it - Mattarella prepara il discorso di fine anno: parlerà di pace, lavoro e partecipazione

ROMA –, sicurezza, femminicidi ma anche astensionismo e. Sono i temi che Sergiotoccherà nel suo decimodiin diretta tv e che durerà non più di 15 minuti. E se la location, ossia la sala in cui lo pronuncerà, è ancora da decidere, il Presidente della Repubblica, come l’scorso,in piedi e in un contesto sobrio. Un appuntamento che come sempre sarà in continuità con gli altri interventi tenuti dal presidente della Repubblica nei tradizionali appuntamenti per lo scambio di auguri nel mese di dicembre: ilalle alte cariche, rivolto alla classe politica e dirigenziale del Paese, ilagli ambasciatori italiani e ilagli ambasciatori esteri. Ma il messaggio di Capod, appunto in continuità ideale con gli altri interventi, si rivolgerà soprattutto ai cittadini e terrà conto delle attese e delle loro paure.