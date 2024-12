Lapresse.it - Mattarella: “Pace grida sua urgenza, nuovo anno la porti ovunque”

(LaPresse) – “Mai come adesso lala sua. Lache la nostra Costituzione indica come obiettivo irrinunziabile, che l’Italia ha sempre perseguito, anche con l’importante momento quest’della presidenza del G7. Ladi cui l’Unione Europea è storica espressione. Lache non significa sottomettersi alla prepotenza di chi aggredisce gli altri Paesi con le armi, ma ladel rispetto dei diritti umani, ladel diritto di ogni popolo alla libertà e alla dignità. Perché è giusto. E – se questo motivo non fosse ritenuto sufficiente – perché è l’unica garanzia di una vera, evitando che ven i gano aggrediti altri Paesi d’Europa”. Così il presidente della Repubblica Sergionel corso del tradizionale discorso di fineagli italiani. “Questo è, quindi, il primo augurio che tutti ci rivolgiamo.