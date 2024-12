Sbircialanotizia.it - Mattarella, il discorso di fine anno: “Pace grida sua urgenza. Speranza nel futuro diventi realtà”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il capo dello Stato: "neldeve diventare. In Italia luci e ombre, colmare distanze e assicurare diritti" Dall'angoscia per Cecilia Sala, detenuta in Iran, all'diin Ucraina e in Medio Oriente, dall'aumento delle spese militari necessarie dopo l'aggressione della Russia al ruolo centrale dei giovani, "grande risorsa del Paese. Sono .