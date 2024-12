Liberoquotidiano.it - Mattarella: Boccia, 'combattere e ridurre diseguaglianze'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Voglio ringraziare, anche a nome delle senatrici e dei senatori del Pd, il Presidente. Innanzi tutto per il suo appello alla pace in un mondo martoriato da tante, troppe, guerre. Per il richiamo al rispetto della dignità delle persone, delle donne, dei giovani. E lo ringrazio perché nel suo augurio agli italiani per il nuovo anno il Capo dello Stato ha saputo indicare il filo che deve cucire l'unità della nostra comunità: la cura della democrazia e la tutela del bene comune. È questa l'unica chiave che può tutelare lo stare insieme di un Paese, garantendone la coesione umana, politica e sociale". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Francesco."Per questo -aggiunge- è fondamentale che le forze politiche e le istituzioni alimentino la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.