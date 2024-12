Liberoquotidiano.it - Mattarella: Angoscia per detenzione di Cecilia Sala, le siamo vicini, speriamo presto in Italia

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2024 Il tradizionale discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica Sergioper, detenuta in Iran, l'urgenza della pace in Ucraina e in Medio Oriente, l'aumento delle spese militari (molto di piu' delle spese per l'ambiente) necessarie dopo l'aggressione della Russia e il ruolo centrale dei giovani, alcuni degli argomenti centrali nel discorso del Presidente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev