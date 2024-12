Lidentita.it - Martina Voce parla dopo 5 interventi: Il mio ex mi ha colpito alle spalle, un vigliacco

Leggi su Lidentita.it

“Un, non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi negli occhi per uccidermi. Ha atteso che mi girassi per accoltellarmi”:, la 21enne fiorentina colpita dal suo ex con 25 fendenti di un coltello mentre, il 20 dicembre scorso, entrava nel luogo di lavoro ad Oslo. La giovane,cinquesubiti, .: Il mio ex mi hasp, unL'Identità.