Noinotizie.it - Martina Franca: circa duecento dosi di droga nella stanza, arrestati due clienti di un b&b Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:I militari della Sezione Operativa della Compagnia dihanno arrestato due 25enni baresi, presunti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostupefacente”.Sabato pomeriggio, in pieno centro storico di, i militari dell’Arma, in abiti borghesi e con auto di copertura, hanno fermato due giovani, non del luogo. Alla vista deihanno subito assunto un atteggiamento inspiegabilmente nervoso, il che ha portato i militari operanti ad approfondire il motivo ed il luogo del soggiorno dei due. Recatisi con loro al B&B dove avevano fittato una, situato nel cuore del centro storico, è apparsa chiara la ragione della loro agitazione: le operazioni di perquisizione hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostupefacente di micidiale natura chimica (pasticche di anfetamina e ketamina), già suddivise in numerosissimeper lo spaccio, e probabilmente destinate ad essere vendute proprio in occasione delle festività di fine anno.