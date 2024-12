Trevisotoday.it - "Marmotta" esplosiva: commando fa saltare in aria un bancomat, bottino ingente

Leggi su Trevisotoday.it

E' tornata a colpire la "banda dei". Ad entrare in azione, nella notte tra 30 e 31 dicembre, uncomposto da quattro o forse cinque malviventi, con il volto travisato. Nel mirino è finito stavolta l'atm di Banca Prealpi a San Fior, in via Roma. I malviventi, entrati in azione.