Mandic, tutti i posti occupati. Pazienti curati in pronto soccorso

Ospedale sovraffollato, scatta il piano di emergenza al San Leopoldodi Merate. In ospedale a Merateletto sono pieni. Per accogliere e assistere lo stesso quanti devono essere ricoverati, in attesa che si liberi un posto nei reparti di degenza, ivengono gestiti edirettamente in. Oltre ai 20soliti, dalla direzione sanitaria ieri hanno deciso di allestire un’altra mezza dozzina di postazioni completamente attrezzate nell’ala normalmente vuota e chiusa del, originariamente destinata proprio all’ampliamento del reparto di emergenza, così da non dover trasferire nessuno altrove, né da dover lasciare iin attesa su scomode barelle in corridoio o sulle ambulanze. I, oltre ad essere sottogli esami e gli accertamenti del caso, vengono visitati dagli specialisti e tenuti sotto stretta osservazione e intanto ricevono anche le prime terapie.