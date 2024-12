Quotidiano.net - Mandato d'arresto per Yoon Suk-yeol: ex presidente sudcoreano nel mirino della giustizia

Un tribunaleha emesso ild'richiesto ieri nei confronti deldepostoSuk-, dopo il suo fallito tentativo a inizio mese di imporre la legge marziale. Lo hanno reso noto oggi gli investigatori. "Ildie ildi perquisizione contro ilsono stati emessi questa mattina", ha detto in una nota l'autorità congiunta incaricata delle indagini su. "Non è stato stabilito alcun calendario per il proseguimento delle procedure", ha aggiunto. È la prima volta nella storiaCorea del Sud che unviene preso di mira da un'azione legale di questo tipo, conSuk-ancora ufficialmente in carica in attesasentenzaCorte costituzionale sulle sue dimissioni, adottata il 14 dicembre dall'Assemblea nazionale.