Liberoquotidiano.it - M5S: morto senatore Castiello, 5 Stelle Campania 'vuoto incolmabile'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa delFrancesco, un amico e una figura di riferimento per la nostra comunità e per tutto il Movimento 5. La sua dipartita lascia un, è una perdita insostituibile. Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, porgendo le nostre più sentite condoglianze". Lo dichiarano la coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, Virginia Villani, e il coordinatore regionale M5S della, Salvatore Micillo, a proposito della scomparsa delpentastellato Francesco, 82 anni. "Francesco- proseguono - è stato una persona di immensa cultura, un vero uomo delle Istituzioni che ha saputo coniugare passione e impegno al servizio della giustizia, dei territori e delle persone.