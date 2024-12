Liberoquotidiano.it - M5S: Lorefice, 'porteremo avanti con più forza battaglie Castiello'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Non poteva esserci modo più triste per chiudere questo 2024, Francesco. La tua scomparsa lascia un vuoto impossibile da colmare. Ma è in questo vuoto, e nel tuo ricordo, checon ancora più, passione e determinazione le tue. Quelle a cui hai dedicato la tua brillantezza fuori dal comune, la tua intelligenza emotiva, la tua instancabile cultura e la tua sensibilità nei confronti di un Paese che merita di essere abbracciato e protetto, non spezzato in due e calpestato". Lo afferma il senatore M5S Pietro, segretario di presidenza del Senato."La lotta all'autonomia differenziata, tua personale battaglia a cui tanto tempo e forze hai dedicato fino all'ultimo, da oggi più che mai, lungi dall'essere solo un punto di agende politiche a volte senza anima, sarà essa stessa -assicura l'esponente pentastellato- l'anima del mio personale lavoro.