Lorenzo de' Medici su Rai Storia. Ritratto del Magnifico con Paolo Mieli e Franco Cardini

Firenze, 31 dicembre 2024 - Il destino dide’, divenuto celebre come “il”, è preannunciato dalgiovanile che, tra il 1459 e il 1462, Benozzo Gozzoli esegue nell’affresco della cavalcata dei Magi all’interno della cappella del palazzo mediceo di Via Larga, a Firenze. Il giovane rampollo della famiglia più in vista della città è al centro del dipinto in abiti cavallereschi e in sella a un destriero. Un personaggio analizzato dae dal professora “Passato e Presente”, nel giorno dell’anniversario della sua nascita, mercoledì 1 gennaio alle 8.45 e alle 14.15 su Rai, poi, compare una seconda volta, in una posizione più defilata, tra i personaggi del seguito: qui il pittore lo raffigura realisticamente, nei suoi dieci anni.