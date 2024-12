Oasport.it - LIVE Tour de Ski 2025, 20 km tl Dobbiaco in DIRETTA: partiti gli uomini, tutti contro Klaebo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42: Romano terzo alle spalle di Novak al km 2.111.36: Brugger in testa dopo 2.1 km, Graz a 16?, Ticcò a 21?11.30: Iniziata la gara, il primo rilevamento al km 2.111.26: L’Italia, oltre a Pellegrino, presenterà al via una squadra ben nutrita con tanti atleti che proveranno a fare il colpaccio per entrare fra i primi 30: Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi.11.22: Grande attesa per Federico Pellegrino: il poliziotto valdostano è terzo in classifica a 36? dae proverà a farsi valere in un contesto non amico per cercare di mantenere una buona posizione in vista dei prossimi impegni.11.19: Il fuoriclasse norvegese vorrà dettare legge anche quest’oggi: gli avversari da tenere d’occhio saranno i compagni di squadra Harald Amundsen, Martin Nyenget, Jan Jenssen e Simen Krueger.