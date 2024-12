Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert 3-6, 2-1, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: serve prima il romano nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Gran risposta di rovescio di.30-15 Ace (3°).15-15 Meravigliosa stop volley di.15-0 Con il dritto e un difficile smash in arretramento.2-2 Di nuovo a zero il francese.40-0 Dritto vincente di.30-0 Servizio, dritto e formalità.15-0 Ace (5°).2-1 ACE (2°)!!A-40 Affossa in rete la risposta di dritto sulla seconda.40-40 Con il dritto lungoriga il francese.A-40 Errore di rovescio.40-40 Sorpreso sul dritto dopo il servizio, lo mette out.40-30 In rete la difesa di dritto del francese.30-30 Aggredito ancora dalla risposta di dritto di, l’azzurro mette in rete il rovescio dopo il servizio.30-15 Gran risposta di rovescio del pianista di Metz.30-0 Servizio e dritto!15-0 Aveva risposto alla grande ma ha commesso un gratuito di dritto