Linkiesta.it - L’Italia ha chiesto alla Commissione Ue la settima rata del Pnrr

ha presentatoeuropea la richiesta di pagamento delladel Piano nazionale di ripresa (). Sul tavolo ci sono altri 18,3 miliardi di euro. La domanda di Roma a Bruxelles segue i lavori della Cabina di regia del 29 novembre scorso, presieduta dpresidente del Consiglio Giorgia Meloni per la verifica del conseguimento dei sessantasette obiettivi collegati a questa tranche, di cui in trentadue target e trentacinque milestone. «è la prima nazione europea a presentare formale richiesta per il pagamento delladel», ha detto Giorgia Meloni. «È un primato che ci consentirà presto di superare quota centoquaranta miliardi di euro, oltre il settantadue per cento della dotazione complessiva del Piano».Al di là dei proclami di Meloni, il 2025 sarà un anno fondamentale per la fase 2 del, cioè la messa a terra degli investimenti.