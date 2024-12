Laverita.info - L’Iran: «La Sala ha violato la legge islamica»

Formalizzate le accuse nei confronti della reporter arrestata il 19 dicembre. Ufficialmente Teheran non ha mai proposto soluzioni per il rilascio. Ma sottotraccia lascia intendere di essere disposta a uno «scambio di ostaggi» con l’uomo dei droni arrestato in Italia.