Europa.today.it - L'intelligenza artificiale prenderà decisioni autonome (e non solo): i trend del 2025

Leggi su Europa.today.it

L'viaggia spedita, si innova a ritmi fino a qualche anno fa impensabili, ed è in grado di trasformare in realtà ciò che poco tempo fa sembrava impossibileimmaginare, con un impegno - per l'utente finale - meno complicato di schioccare due dita simultaneamente.