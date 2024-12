Liberoquotidiano.it - "Licenziato e ignorato. Vi dico tutto su Pellegrini e Carlucci": Madonia fa esplodere Ballando

Angelo, ex maestro dicon le Stelle, scatena nuove polemiche svelando alcuni retroscena sul suo rapporto con Federicae la conduttrice dicon le Stelle, Milly. Il palermitano, 40 anni, in un'intervista a Vanity Fair va all'attacco e punta il dito: "Sono statonel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Nessuno si è preoccupato del mio stato emotivo, né Millyné Federica. Sono un padre, ho due bimbe. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata". Secondo l'ex ballerino, la produzione lo aveva scelto ritenendolo il più idoneo a lavorare con l'ex nuotatrice, che aveva limitazioni di tempo per gli allenamenti. "Federica è stata corteggiata a lungo, e io ero considerato l'unico in grado di portare la nave in porto", ha aggiunto.