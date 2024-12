Linkiesta.it - Le sanzioni del nuovo Codice della strada non renderanno i trasporti più efficienti

Le modifiche alsono ormai in vigore da due settimane. Con la pretesa di aumentare la sicurezza delle strade, hanno aumentato leper eccesso di velocità, guida al cellulare, consumo di alcol e droghe.Pochi giorni dopo l’entrata in vigore delle nuove regole, con un atto di “disobbedienza civile”, Filippo Blengino, segretario dei Radicali italiani, si è autodenunciato per guida previa assunzione di sostanze stupefacenti. Aveva fumato cannabis due giorni prima (sottolineiamo: due giorni prima) di mettersi al volante. Lo scopo del gesto è quello di dimostrare la sproporzione tra condotta e: difatti, diversamente dal caso di guida in stato di ebbrezza, per il ritiropatente basta che sia rilevata una positività ai test antidroga anche a distanza di giorni, senza che vi sia una alterazione delle condizioni psicofisiche.